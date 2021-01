San Diego recibirá una serie de tormentas invernales

LLUVIA EN FREEWAY (2018)

(NOTICIAS YA).- Un sistema de tormenta llegará antes del amanecer del sábado y producirá alrededor de 0.40 pulgadas de precipitación para cuando se desvanezca. Las Montañas podrían recibir 0.75 pulgadas. La temperatura máxima diurna de San Diego solo alcanzará los 58 grados, siete por debajo de la media. El Segundo sistema que se está formando en British Columbia, es mucho más grande y mucho más frío. Comenzará a entrar en tierra a última hora de la noche del domingo y azotará el condado de San Diego el lunes, generando casi una pulgada de lluvia en San Diego y cantidades mayores en el interior. La lluvia se convertirá en nieve a medida que el aire frío inunde el sur de California.

ICYMI: It's going to rain this weekend! Here's a peek at where the system is this morning as it slowly moves towards SoCal. Most areas will get the bulk of the rain through the day Saturday, but our northern areas could start seeing precip later today! #CAwx pic.twitter.com/PiwOQIIeZg

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) January 22, 2021