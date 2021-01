VIDEO: Perro fiel esperó seis días fuera del hospital a su dueño enfermo

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Turquía estuvo internado en el hospital y su fiel mascota lo espero en la entrada hasta que fue dado de alta.

El paciente, Cemal Senturk, fue trasladado en ambulancia al Medical Park el 14 de enero. Su perro, Boncuk, escapó de su apartamento y lo siguió hasta las instalaciones, donde esperaba pacientemente todos los días.

Boncuk esperó a su humano en la entrada del hospital durante seis días, según informó CNN.

El personal del hospital informó a la familia de Senturk sobre el can. Pero Boncuk logró escapar nuevamente de casa: «Aunque la familia [llevó] a Boncuk a casa, ella logró escapar todos los días para esperar en la puerta del hospital», dijo a CNN Murat Ercan, director del centro internacional de pacientes del hospital.

El hospital dijo que el apartamento de Senturk estaba cerca, pero la familia no estaba segura de cómo el perro seguía escapando: «Su perro ‘Boncuk’ lo siguió hasta la puerta del hospital y se negó a irse durante seis días hasta que su dueño fuera dado de alta», dijo Ercan en un comunicado.

Para tratar de tranquilizarla y consolarla, Senturk se comunicó con su amada mascota a través de la ventana durante su estadía en las instalaciones del hospital.

Pero su amigo de cuatro patas se negó a irse hasta que Senturk lo hiciera.

Durante la espera, el perro se ganó el afecto del personal del hospital, que lo alimentó y lo cuidó, agregó Ercan.

«Cemal Senturk ha estado con Boncuk durante nueve años y también dijo que la extrañaba mucho durante su estadía en el hospital», dijo.

«Después de que le permitieron salir, se encontró con su perro en la puerta del hospital. Boncuk se ha portado muy dulce durante los seis días y ha logrado captar el amor y el afecto de todo el personal».

Ever since her beloved owner was hospitalized, this dog walks to the hospital every day and sits outside, waiting to see him 😢 pic.twitter.com/0erjUUH45w

— CBS News (@CBSNews) January 21, 2021