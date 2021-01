Los Buccaneers de Tampa logran histórico pase al Super Bowl LV

Es uno de los eventos deportivos más esperados del año en Estados Unidos y en esta ocasión los Buccaneers de Tampa Bay estarán presentes.

WE'RE GOING TO THE SUPER BOWL ‼️ — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 24, 2021

El equipo de Tampa hizo historia al convertirse en el primer invitado al Super Bowl LV gracias, en parte a la actuación de Tom Brady, quien suma su décima participación en la final de la liga de la NFL.

Los Buccaneers vencieron por 31-26 a los Packers de Green Bay de Aaron Rodgers, que tras un mal partido volvieron a desaprovechar una oportunidad de llegar a la final.

Los Buccaneers que empezaron con mucha energía y presión fueron más eficaces en la zona de anotación. Pasados diez minutos Tampa ya había sumando tres touchdowns.

Walk in your trap and take over your trap pic.twitter.com/1wKMiwtX3F — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 25, 2021

Mejoraron los Packers en la segunda parte, que interceptaron en varias ocasiones a Brady. La emoción llegó en los últimos minutos del partido ya que los Packers alcanzaron la yarda ocho de Tampa, pero solo consiguieron tres puntos, que puso el partido 31-26.

Desde los 35 años, Tom Brady cosecha más victorias en postemporada que cualquier otro QB en su carrera. La gran final se disputará el domingo 7 de febrero, en el Raymond James Stadium, de los Buccaneers ante el ganador del partido entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs.

Univision Tampa Bay y Orlando ofrecerán una amplia cobertura de la previa y del partido más importante de la temporada de fútbol Americano.