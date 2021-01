Oficial de policía arrolla a multitud y hiere a al menos una persona

(NOTICIAS YA).- Un oficial de policía de Washington está siendo investigado luego de que condujo hacia una multitud, arrollando a al menos una persona y golpeando a otras; según un comunicado del Departamento de Policía de Tacoma.

Alrededor de las 6:20 pm del sábado, el oficial y otras unidades policíacas estaban respondiendo a reportes de un incidente en la intersección de South 9th y Pacific Avenue en Tacoma; indicó el comunicado.

Los oficiales encontraron algunos vehículos y aproximadamente 100 personas bloqueando la intersección, la cual comenzaron a dispersar “por la seguridad de aquellos reunidos y las personas intentando cruzar la calle”, dijo el comunicado.

Según la policía, la multitud rodeó uno de los vehículos de policía y empezaron a golpear el vehículo mientras las luces y sirenas estaban activadas. El oficial dentro de la camioneta intentó hacerse hacia atrás, pero no pudo hacerlo por la multitud; dijo el comunicado.

La policía aseguró que el oficial “temió por su seguridad” y después “condujo hacia enfrente arrollando a un individuo y pudo haber impactado a otros”, mientras intentaba salir de una “posición peligrosa”. Luego de que el oficial estuvo “en un punto seguro”, las autoridades dicen que pidió ayuda.

El oficial no fue identificado en la declaración, pero se indicó que será puesto bajo permiso de ausencia mientras el Equipo de Investigación de Fuerza del Condado de Pierce investiga el incidente.

La víctima, que tampoco fue identificada, fue llevada a un hospital local luego del incidente, según la policía. La vocera de la policía de Tacoma, Wendy Haddow, dijo a The News Tribune que la persona sufrió de una laceración debido al enfrentamiento.

Footage from Tacoma tonight shows police SUV running over people. Like, over them.

No warning given. pic.twitter.com/9eK8bsyqWb

— Eoin Higgins (@EoinHiggins_) January 24, 2021