Tormenta Invernal en San Diego: Lo que debes saber si visitas Julian

(NOTICIAS YA).-Se espera otra tormenta invernal más fría para el Condado de San Diego esta noche, con lluvias extendiéndose hasta la madrugada del lunes.

En las montañas, la lluvia se convertirá en nieve con aire muy frío, desde el norte bajando los niveles de nieve a 2,000 a 3,000 pies, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

A winter storm will arrive in our region tonight and impacts will continue through Tuesday morning. Be prepared for difficult travel around the area, especially on I-15 at Mountain Pass, CA and I-40 east of Kingman, AZ. #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/UJUAeSfo4g

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 24, 2021