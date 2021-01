Alerta del tiempo: Comienza la semana con frío y nieve para Denver   

(NOTICIAS YA).-Los modelos meteorológicos indican que la nieve llegará a Denver el lunes por la noche hasta el martes.

De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico con sede en Boulder, el lunes se espera cielo mayormente nublado y temperaturas máximas solo en los 30 grados, además de caída de nieve ligera para el área metropolitana de Denver.

1025AM Radar: Light snow continues across much of far eastern Colorado. Expect road conditions to improve this afternoon as the snow moves east. #cowx pic.twitter.com/1lol7KWx16

— NWS Boulder (@NWSBoulder) January 25, 2021