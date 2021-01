California cancela toque de queda y orden de quedarse en casa

(NOTICIAS YA).-California canceló las órdenes regionales de quedarse en casa en todo el estado el lunes en respuesta a la mejora de las condiciones del coronavirus, lo que devolvió al estado a un sistema de restricciones condado por condado, anunciaron funcionarios de salud estatales.

La orden había estado vigente en el Área de la Bahía de San Francisco, el Valle de San Joaquín y el Sur de California, cubriendo la mayoría de los condados del estado. El cambio permitirá que empresas como restaurantes reanuden sus operaciones al aire libre en muchas áreas, aunque los funcionarios locales podrían optar por continuar con reglas más estrictas. El estado también canceló el toque de queda entre las 10 p.m. hasta las 5 a.m.

“Juntos, cambiamos nuestras actividades sabiendo que nuestros sacrificios a corto plazo conduciría a ganancias a largo plazo. COVID-19 todavía está aquí y todavía es mortal, por lo que nuestro trabajo no ha terminado, pero es importante reconocer que nuestras acciones colectivas salvaron vidas y estamos dando un giro crítico”, dijo el Dr. Tomás Aragon, director de salud pública del estado, en una declaración.

El gobernador Gavin Newsom, dará una conferencia este lunes para hablar sobre los nuevos cambios.

📣 #CA lifts the regional stay at home order statewide as four-week ICU capacity projections exceed 15% for the remaining impacted regions. Most counties are returning to the most strict (purple) tier of the Blueprint for a Safer Economy.

For more info: https://t.co/hPFNkb1svN pic.twitter.com/Qx3GER53Li

— CA Public Health (@CAPublicHealth) January 25, 2021