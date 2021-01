El gobierno no sabe cuántas vacunas COVID-19 tiene EE. UU., advirtieron los CDC

(NOTICIAS YA).-El gobierno federal no sabe cuánta vacuna contra la COVID-19 tiene EE. UU., advirtieron este domingo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Tormenta causa cierre en centro de vacunación contra COVID-19 en San Diego

La directora de los CDC, Dra. Rochelle Walensky, compartió los problemas de logística asociados con la distribución de vacunas en una entrevista: «No puedo decirles cuánta vacuna tenemos, y si no puedo decírselo a ustedes, no puedo decírselo a los gobernadores ni a los funcionarios de salud estatales», dijo a «Fox News Sunday».

“Si no saben cuánta vacuna recibirán no solo esta semana, sino la próxima y la semana siguiente, no pueden planificar. No pueden averiguar cuántos sitios implementar, no pueden averiguar cuántos vacunadores necesitan y no pueden averiguar cuántas citas hacer para el público «, agregó.

El presidente Joe Biden se ha fijado el objetivo de administrar 100 millones de inyecciones de la vacuna contra la coronavirus en sus primeros 100 días.

Y dada la gravedad de la pandemia, la nueva administración ha sido presionada repetidamente sobre si ese objetivo es lo suficientemente ambicioso.

Walensky reconoció que el país debe vacunar a las personas más rápido, pero enfrenta restricciones de suministro.

La producción aumentará después de los primeros 100 días y la introducción esperada de la vacuna de Johnson & Johnson también ayudará a aliviar los problemas de suministro.

El presidente de México da positivo por COVID-19

Son «los desafíos que nos han dejado», dijo la directora sobre la falta de conocimiento sobre el suministro de vacunas en una investigación sobre la administración Trump: «Realmente esperamos tener más vacunas y eso aumentará el ritmo al que podemos hacer las vacunas.»

Biden pide paciencia a medida que crece la frustración por el suministro de las inmuniciones.

Mientras describía su plan para detener la propagación del coronavirus la semana pasada, Biden atenuó su optimismo con una dosis de realismo sobre el potente poder de permanencia de esta pandemia mortal y el hecho de que el sistema de distribución de vacunas de la nación está muy lejos de convertirse en una máquina eficiente.

«Las cosas van a seguir empeorando antes de mejorar», dijo el nuevo presidente, y señaló que es probable que Estados Unidos supere el medio millón de muertes el próximo mes a medida que los casos sigan aumentando. «No nos metimos en este lío de la noche a la mañana, y nos llevará meses cambiar las cosas», dijo.

Datos sugieren que la variante británica de Covid es aún más mortal

En las actividades de la Casa Blanca la semana pasada, los científicos y epidemiólogos elogiaron las acciones que tomó Biden.

Pero en un momento en que miles de estadounidenses todavía mueren cada día, todavía no está claro qué impacto puede tener la administración de Biden en el mayor problema que enfrenta la nación en este momento: que simplemente no hay suficientes dosis de vacunas disponibles para todos.