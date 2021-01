El presidente de México da positivo por COVID-19

(NOTICIAS YA).-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio positivo por COVID-19 anunció el domingo por la noche.

AMLO, quien tuiteó desde su cuenta oficial, dijo que sus síntomas son leves y que estaba recibiendo tratamiento médico.

Manifestó que está optimista y saldrá adelante. Aquí el tuit del presidente:

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Datos sugieren que la variante británica de Covid es aún más mortal

«Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días», dijo.

El presidente, de 67 años, agregó que continuaría con sus deberes desde el Palacio Nacional, que incluyen realizar una llamada telefónica planificada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el tema de la vacuna rusa Sputnik-V el lunes.

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

López Obrador agregó que la secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, lo representará en las sesiones informativas diarias de la mañana.

El contagio surge días después de que reiterara públicamente que esperaría su turno para recibir la vacuna contra el virus.

Pero, ¿por qué AMLO no se vacunó contra COVID-19? Estas fueron sus razones: En su plan de vacunación se determinó que en las primeras fases se aplicará al personal médico en primera línea frente a la pandemia, y posteriormente los ciudadanos mayores de 80 años.

El presidente condenó a quienes “se saltan” el turno para acceder a la vacuna, pero no descartó vacunarse; cuando llegue el momento: “Sí, para dar confianza, cuando me corresponda y cuando tengamos las vacunas», dijo.

Alerta por posibles falsos resultados en pruebas de Covid-19

Cabe mencionar que AMLO acaba de confirmar, hace unas horas, el envío de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses:

Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. pic.twitter.com/JBoHfQeXjK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Padre mexicano lucha por su vida tras colapso pulmonar por COVID-19

México es uno de los 17 países del mundo que ha informado más de 1 millón de casos de coronavirus.

López Obrador, quien rara vez usa una mascarilla, ha enfrentado críticas generalizadas por su manejo de la pandemia.

En conferencias matutinas ha revelado que siempre carga un amuleto para su protección, conocido como “El Detente”. También aseguró que un escudo protector contra el virus era la honestidad: “Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, dijo AMLO.

Familia abandona a abuelo en México por tener síntomas de Covid-19

Según la Universidad Johns Hopkins, México ha registrado al menos 1.752.347 casos de COVID-19 y 149.084 personas han muerto por el virus. Y esta es la situación del país:

México tiene una de las tasas de pruebas más bajas de cualquier país importante del mundo y las pruebas suelen ser caras y difíciles de conseguir.

y las pruebas suelen ser caras y difíciles de conseguir. Las muertes y los casos recién confirmados han aumentado de manera constante en todo el país desde principios de octubre y las cifras diarias recientes son algunas de las más altas desde el comienzo de la pandemia.

desde principios de octubre y las cifras diarias recientes son algunas de las más altas desde el comienzo de la pandemia. En la Ciudad de México, la ciudad más afectada, casi 30 hospitales públicos informan que han alcanzado el 100% de su capacidad y muchos otros se están acercando a esa marca.

En diciembre, la Ciudad de México y el estado de México fueron colocados en «nivel rojo», la medida más alta en el sistema de alerta de semáforos del país para las restricciones de COVID-19.

la medida más alta en el sistema de alerta de semáforos del país para las restricciones de COVID-19. Las medidas más estrictas incluyeron el cierre de los comedores interiores y solo los sectores esenciales como transporte, energía, salud y construcción permanecieron abiertos.

*Con información de CNN en español.