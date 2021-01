El tiempo: lluvia y nieve azotan el sur de Nevada, se esperan cierres viales

(NOTICIAS YA).-Los residentes del valle de Las Vegas pueden esperar una semana muy fría y la posibilidad de nieve, esto debido a un sistema de tiempo invernal se abre paso en el área.

Una advertencia de tormenta invernal está vigente desde las 7 pm del domingo hasta las 4 pm del lunes. El Servicio Meteorológico Nacional ha recibido informes de lluvia ligera en todo el valle la mañana del lunes, y se ha informado de nieve en lugares de mayor elevación.

La nieve cae con más intensidad en Spring Mountains y al sur del Condado Clark, a partir de las 10 am del lunes.

Como no es común contar con estas condiciones en el valle, las autoridades le recomiendan estar preparado para conducir bajo estas condiciones invernales y por supuesto manejar más despacio.

Cierres de carreteras:

Justo antes de las 10 am, la I-15 en dirección sur en Primm y el Mountain Pass hasta Baker se cerraron debido a la nieve, según el servicio regional de transporte RTC .

El circuito panorámico de Red Rock Canyon está cerrado hasta al menos las 12 pm del lunes debido a condiciones inseguras. El camino está muy resbaladizo, dijeron los funcionarios a medios locales.

The Scenic Drive at Red Rock Canyon NCA is temporarily closed due to winter weather causing unsafe road conditions. pic.twitter.com/XMZTkITNTQ

La nieve hizo que la Patrulla de Carreteras de Nevada cerrara la Ruta Estatal 160 hacia Pahrump por un breve período la madrugada del lunes, pero esta ya fue reabierta.

#TrafficAlert I15 closed in both directions at the California state line in Primm, NV due to hazardous driving conditions. Mountain Pass is also closed to Baker, CA. Expect long delays or find an alternate route. #DriveSafeNV #LivesAreOnTheLine #WinterWeatherAdvisory #NHPSoComm pic.twitter.com/LIHN74sXa5

La mayor probabilidad de nieve en elevaciones más bajas está para el lunes por la mañana hasta la madrugada del martes. El Servicio Nacional Meteorológico señala que el aeropuerto McCarran y el lado oeste del valle podrían ver algo de nieve el martes 26 de enero.

#VegasWeather : Snow ❄️ levels are dropping. From the top floor of our Gov't. Ctr. – you can see snow on the mountains on the west side of the Las #Vegas Valley. More snow (and rain) possible. @NWSVegas has issued Winter Weather Advisories & Storm Warnings through Tuesday morning. pic.twitter.com/3qwGZgVlAo

“Un sistema de tiempo invernal muy frío se moverá al área esta noche y el lunes, lo que traerá potencial para nieve significativa en las altas elevaciones y una mezcla invernal para elevaciones más bajas del lunes por la noche hasta el martes”, señaló el NWS el domingo .

Snow in #LasVegas?! Let's talk. ❄️

How much snow you get Mon AM – Tues AM depends on your elevation.

McCarran/the Strip should SEE snow Tues AM, but over 1" isn't likely.

Summerlin & the west side could see 1-2"!

Type your zipcode into https://t.co/H4ycRSpCVQ for more! 😋❄️ pic.twitter.com/SPvPseiPXt

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 24, 2021