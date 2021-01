Florida pide ser sede de los Juegos Olímpicos 2021, de cancelarse en Tokio

(NOTICIAS YA).- A través de una carta, el Director Financiero de Florida, solicitó a los organizadores de las Olimpiadas, que en caso de cancelarse su realización en Tokio, Japón, consideren el estado del sol como sede de tan importante evento deportivo.

Ante la preocupación de líderes de Japón, en realizar los Juegos Olímpicos en medio de la pandemia del COVID-19, Jimmy Patronis, Director Financiero de Florida, envió una misiva a Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional para proponer a Estados Unidos y a Florida específicamente para «trasladar» los juegos deportivos.

With Japan rethinking the @Olympics now is a great time for @IOA_Official to deploy a site selection team to Florida. (Especially as we’re about to host the Super Bowl LV.)

➡️ Read my full letter to the International Olympic Committee: https://t.co/8OkzDc3d7H

— Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) January 25, 2021