La nueva función de los Bomberos de Denver: ayudar a poner la vacuna contra el Covid-19

(NOTICIAS YA).- Combatir fuegos y ahora, ayudar a contener la pandemia, es la nueva función que tiene un grupo de bomberos de Denver.

‘Además de ser bomberos, los bomberos están certificados como técnicos médicos de emergencias’, dice Adriana Lara, portavoz del departamento de Bomberos de Denver.

Por lo que sin pensarlo y de forma voluntaria quisieron hacer parte de un nuevo reto: ayudar a distribuir la vacuna

‘Por lo menos 50 bomberos de Denver recibieron entrenamiento especial y fueron certificados para administrar esta vacuna’, agrega Adriana.

Lo curioso es que este entrenamiento, en la práctica tiene dos elementos: una naranja y una jeringa con agua

‘La resistencia de la naranja simula la administración de la vacuna a un ser humano’, explica.

Los bomberos actualmente están en una lista de espera dispuestos a apoyar en la administración de estas vacunas una vez que haya suficientes y de esta manera el personal médico podrá dar prioridad a atender a las personas enfermas durante la pandemia.

‘Es otra forma de servir, estamos muy orgullosos de poder ser parte de esto’

Mientras que hacen un llamado a la comunidad, especialmente a los hispanos, a no tener miedo de la inmunización.

‘Está en nuestras manos detener la pandemia y recibir la vacuna en cuanto sea su turno’, puntualiza Adriana.

Las autoridades estatales y proveedores de salud han insistido en que es necesario registrarse previamente para recibir la vacuna, por lo que trabajan en diferentes estrategias para poder llegar de forma efectiva a la comunidad, UCHealth realizó una prueba piloto de vacunación masiva el fin de semana pasado y esperan que el próximo sábado y domingo diez mil personas sean inmunizadas.

Para inscribirse debe visitar la página https://www.uchealth.org/services/infectious-diseases/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccine/

Por su parte, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado abrió un nuevo centro de atención para asistir al público con preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19. Desde ahora, hasta finales de enero, el centro de atención estará abierto de Lunes a Viernes de 9 am – 10 pm, Sábados y Domingos de 9 am – 5 pm A partir del 1 de febrero, el horario de atención será de 24 horas, siete días a la semana. El nuevo número gratuito es 1-877-CO VAX CO (1-877-268-2926) .

Los empleados del centro de atención están capacitados para responder preguntas acerca de la vacuna contra el COVID-19, brindar información de proveedores en el estado y dar información general acerca del COVID-19. Hay 50 operadores disponibles para atender llamadas y pueden dar información en varios idiomas. El número de empleados se irá expandiendo a medida que la cantidad de llamadas recibidas lo exija.

El número 1-877-COVAXCO es donde el público general debe acudir para preguntas acerca de la vacuna, pero aún deben seguir utilizando la línea directa Colorado Health de Emergencia para el Público (COHELP, por sus siglas en inglés) y 2-1- 1 Colorado para información general del COVID-19, como por ejemplo el número de casos en Colorado, lista de síntomas o cómo puede protegerse.

COHELP atiende de Lunes – Viernes, 9 am – 10 pm Sábado y Domingos, 9 am – 5 pm llamando al 303-389-1687 o 1-877-462-2911.

Los Navegadores de los Recursos Comunitarios de Colorado 2-1-1 están disponibles a través del teléfono, Lunes – Viernes de 8 am – 5 pm y pueden comunicarse al marcar 2-1-1 o la línea gratuita 866-760-6489 o ingresando a 211Colorado.org.

Actualmente, Colorado está en la fase 1A y 1B del plan de distribución de la vacuna contra el COVID-19, lo que significa que el personal de atención médica de primera línea, el personal de primeros auxilios y las personas de 70+ años de edad son elegibles para recibir la vacuna. Hasta que la vacuna esté ampliamente disponible, utilizada y se logre una inmunidad colectiva; es importante que continuemos cumpliendo con las medidas de precaución para disminuir la propagación del virus, como utilizar un tapabocas, evitar reuniones grandes y mantener la distancia física. Más información acerca de la vacuna contra el COVID-19 en Colorado está disponible en covid19.colorado.gov/vacuna.