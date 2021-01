Qué debes tener en cuenta antes y después de vacunarte contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-A medida que se vacuna a más personas, los proveedores locales dicen que hay algunos puntos importantes que se deben y no se deben considerar antes y después de recibir la vacuna COVID-19.

Laura-Anne Cleveland es la directora asociada de enfermería del Presbyterian St. Luke’s Medical Center en Denver y entregó los siguientes consejos a un medio loca:

1 – Vacúnate incluso si ya has tenido COVID.

Pero, no te vacunes si actualmente tienes el virus.

«No va a causar un problema con la vacuna, pero en realidad es más una cuestión de exposición», dijo Cleveland.

2 – Cumple con el calendario de tu segunda dosis de vacuna.

No cambies el tipo de vacuna que recibes para la segunda dosis.

“Si recibiste la vacuna Pfizer, obligatoriamente debes colocarte la vacuna Pfizer para tu segunda dosis, y luego viceversa: Moderna para tu primera dosis, debes tener Moderna para tu segunda dosis”, explicó Cleveland.

3 – Continúa con otras vacunas para enfermedades como la gripe o el herpes zóster.

No recibas ninguna otra vacuna dentro de las dos semanas posteriores a las inyecciones de COVID.

4 – Informa al personal o a tu proveedor si has tenido una reacción alérgica a una vacuna anteriormente.

No te vayas antes de que termine el tiempo de espera para el monitoreo.

«Solo asegúrate de no tener una reacción cuando te vayas, especialmente si te vas en un vehículo», dijo Cleveland.

5- Continúa usando un tapabocas y aplica el distanciamiento social, incluso después de estar completamente vacunado.

Lo que quiere decir: ¡No bajes la guardia!

