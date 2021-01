Se hacía llamar “Mark Little” y solicitaba fotos sexuales a menores de edad a través de internet

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Edgewater enfrenta un mínimo de 20 cargos criminales por posesión de contenido gráfico con «actos sexuales explícitos de niños». Gracias a una denuncia cibernética la Oficina del Algucil del Condado Volusia arrestó al presunto criminal, al que le encontraron, en su teléfono, vídeos gráficos que mostraban abuso sexual de niños.

Arrested on 20 child porn charges: Aaron Crump, 32, Edgewater, who has a history of contacting young girls online. Detectives have recovered a significant amount of evidence, and more charges are pending. Details at the link: https://t.co/6qaplhfxzy pic.twitter.com/DNN5EucArC

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) January 25, 2021