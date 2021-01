Tormenta causa cierre en centro de vacunación contra COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-Una tormenta invernal que azota el condado de San Diego con fuertes vientos y lluvia, obligó a la súper estación de vacunación COVID-19 del centro de San Diego a cerrar este lunes por la mañana.

El cierre de la súper estación se podría extender hasta el martes por la mañana, dependiendo si la condición climática lo permite. El martes por la mañana se determinará si es necesario extender el cierre.

Las personas que tenían citas para el lunes deben consultar MyChart, ya que las citas se reprogramaron para el jueves 28 de enero y solo deben regresar a la nueva hora programada.

(1/2) Due to inclement weather, the Vaccination Super Station at Petco Park will be closed all day Monday, as well as Tuesday morning. It will be determined Tuesday morning if the closure needs to be extended.

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) January 25, 2021