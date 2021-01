Tormenta causa cierre en centro de vacunación COVID-19 en Petco Park

(NOTICIAS YA).-Una tormenta invernal que azota el condado de San Diego, obligó a la súper estación de vacunación COVID-19 del centro de San Diego a continuar cerrado este martes.

Debido a los daños causados por los fuertes vientos y lluvias, se extendió el cierre de la súper estación en Petco Park, con el fin de reparar los daños y reabrir el proceso de vacunación el miércoles a primera hora.

Las personas que tenían citas programadas el lunes deben consultar MyChart, ya que las citas se reprogramaron para el jueves 28 de enero y solo deben regresar a la nueva hora programada y las personas que tenían cita programada para este martes, recibirán una notificación para reprogramar su cita este sábado 30 de enero.

The Vaccination Super Station at Petco Park will remain closed all day Tuesday for repairs. Tuesday appointments will be moved to Saturday. Patients will be notified via MyChart. pic.twitter.com/QTKq228Wi2

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) January 26, 2021