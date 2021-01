Una mujer y dos niñas tiroteadas en un hogar del condado Orange

(NOTICIAS YA).- El sospechoso de disparar contra una mujer y dos niñas, en el sector de Pine Hills, en Orlando, fue identificado y arrestado ayer en el estado de Georgia.

LEE: Maestra termina en la cárcel por presunta violencia doméstica

Las autoridades aseguraron que Anthony Shisheek Fryer, de 47 años, es el autor del tiroteo que se produjo ayer por la mañana, pasadas las 9:07 a.m., en el bloque 1500 de Ridge Point Drive. Además confirmaron el arresto de Shisheek pero no compartieron información referente a su extradicción.

La Oficina del Alguacil del Condado Orange confirmó que el suceso se tratá de una caso de violencia doméstica.

Abusers have long used tech to spy on victims, but the pandemic has given them greater opportunities than ever before. Do you need help with technology safety? Reach out to a @harborhousefl advocate by calling or texting 407-886-2856. #cyberstalking https://t.co/Xu4fMF53SO

— Harbor House (@harborhousefl) January 6, 2021