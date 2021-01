104 armas de fuego encontradas en el Aeropuerto Internacional de Denver en 2020

(NOTICIAS YA).-La Administración de Seguridad en el Transporte o TSA encontró 104 armas de fuego en el Aeropuerto Internacional de Denver en 2020.

El total ocupa el quinto lugar entre los aeropuertos de todo el país, pero la tasa es más baja que el promedio nacional.

Las armas de fuego en el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) fueron encontradas en el equipaje de mano de los viajeros en 2020. Cada uno de estos artefactos fueron descubiertos durante la inspección en los puntos de control de seguridad del aeropuerto.

A continuación se muestra un resumen de los descubrimientos de armas de fuego de la TSA durante los últimos tres años en DEN:

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta encabezó la lista con 220 hallazgos de armas de fuego, seguido por el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth con 176; El Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston con 126 y el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor con 124.

En 2020, el TSA inspeccionó a aproximadamente 324 millones de viajeros en los aeropuertos de todo el país. Esa cifra representa solo el 39 por ciento de aproximadamente 824 millones revisados ​​en 2019.

A pesar de la disminución de la carga de pasajeros en 2020 debido a la pandemia global, los oficiales de la TSA en todo el país descubrieron armas de fuego en el equipaje de mano a una tasa dos veces mayor que en 2019 y la más alta. tarifa desde el inicio de la agencia.

En el 2020, TSA detectó alrededor de 10 armas de fuego por cada millón de pasajeros examinados en comparación con 5 armas de fuego por cada millón de pasajeros examinados en 2019.

A nivel local, en 2020, la agencia examinó aproximadamente a 10,6 millones de viajeros que departían del Aeropuerto DEN, aproximadamente el 45% del número total examinado en 2019.

Las estadísticas muestran que los viajeros que salían del Aeropuerto DEN traían armas de fuego en el equipaje de mano a una tasa de 9,8 armas de fuego por cada millón de viajeros examinados.

Además de las posibles citaciones penales, los viajeros enfrentan sanciones civiles por llevar armas de fuego al puesto de control de seguridad y el TSA evalúa los incidentes con armas de fuego caso por caso. Entre los factores que la agencia considera al determinar el monto de la multa civil se incluyen si el arma de fuego estaba cargada y si había municiones accesibles. Incluso si un viajero tiene permiso de porte de arma, no se permiten armas de fuego en el equipaje de mano.

Además de las sanciones civiles, a las personas que violen las reglas relacionadas con viajar con armas de fuego se les revocará el estado de viajero confiable y los beneficios de detección acelerada de TSA PreCheck TM durante un período de tiempo. La duración de la descalificación dependerá de la gravedad de la infracción y si hay un historial repetido de infracciones.

Las armas de fuego se pueden transportar en un avión comercial solo si están descargadas, se llevan en un estuche rígido cerrado con llave y se colocan en el equipaje que va en la bodega. Cualquier tipo de réplica de arma de fuego está prohibida en el equipaje de mano.

Y en caso de llevarla en el equipaje de bodega, en el aeropuerto, durante el proceso de facturación, el pasajero debe dirigirse al mostrador de boletos de la aerolínea para declarar el arma de fuego junto con las municiones y cualquier pieza del arma de fuego.

Antes de viajar, se recomienda a los pasajeros que verifiquen las leyes y regulaciones de armas en su destino para asegurarse de que cumplen con las leyes locales y estatales. El TSA también recomienda a los viajeros que consulten con su aerolínea antes de su vuelo para asegurarse de que cumplen con los requisitos específicos de la aerolínea.

El TSA tiene información adicional para viajeros relacionada específicamente con el transporte de armas de fuego y municiones. Un listado completo de TSA ‘s sanciones civiles para los artículos prohibidos también está disponible.

La agencia le recuerda a los pasajeros que estén atentos al contenido de su equipaje de mano antes de llegar al control de seguridad. A su vez tiene varios recursos disponibles para ayudar a los pasajeros a determinar si un artículo está permitido en el equipaje de mano, en el equipaje de bodega o no.

Los viajeros pueden utilizar la opción «¿Qué puedo traer?» en el sitio web de TSA o en la aplicación móvil de la agencia, myTSA. Los viajeros también pueden enviar un tweet o enviar un mensaje «@AskTSA» si tienen una pregunta sobre el viaje o si no está seguro de si un artículo está permitido a través de seguridad en un bolso de mano. Simplemente tome una foto o envíe una pregunta y obtenga asistencia en tiempo real los días de semana de 6 am a 6 pm MST y de 7 am a 5 pm MST los fines de semana.

