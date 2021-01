Agencias del orden advierten sobre intentos de estafa con la vacuna de COVID-19

(NOTICIAS YA).-La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) advierten al público sobre varios esquemas de fraude emergentes relacionados con las vacunas COVID-19.

El FBI, HHS-OIG y CMS han recibido quejas de estafadores que utilizan el interés del público en las vacunas contra COVID-19 para obtener información de identificación personal (PII) y dinero a través de varios esquemas.

Las agencias continúan trabajando diligentemente con los socios encargados de hacer cumplir la ley y el sector privado para identificar las amenazas cibernéticas y el fraude en todas sus formas.

Usted debe tener en cuenta los siguientes indicadores de potencial actividad fraudulenta:

Consejos para evitar el fraude relacionado con la vacuna COVID-19:

Técnicas generales de prevención del fraude en línea / cibernético:

Si cree que ha sido víctima de un fraude por COVID-19, infórmelo inmediatamente al FBI (ic3.gov, tips.fbi.gov o 1-800-2255-324) o al HHS OIG (tips.hhs.gov o 1-800-447-8477).

Para obtener información precisa y actualizada sobre COVID-19, visite:

La página del departamento de salud de su estado o condado o:

#DYK signs of potential COVID vaccine scams? Suspect a #scam if you receive a call, text, email, or social media post asking for prepayment, or offering early access to a vaccine. Seek verified sources of information for updates about vaccine distribution.

— FBI Denver (@FBIDenver) January 26, 2021