Al menos un muerto y decenas de heridos por tornado en Alabama

(NOTICIAS YA).- Un poderoso tornado devastó áreas de Birmingham, la ciudad más grande de Alabama, dejando al menos un muerto, casi 30 heridos, fallas eléctricas y grandes destrozos en residencias, una iglesia y un hotel.

En Fultondale, un adolescente murió tras quedar atrapado en el sótano de su casa junto con su familia, informó la policía de la ciudad.

“Estaban haciendo lo que se suponía que debían estar haciendo”, dijo el jefe de policía de Fultondale, según CNN.

La familia decidió refugiarse en el sótano tras recibir la noticia del peligroso tornado, pero un árbol cayó sobre la casa provocando su colapso y que todos quedaran atrapados. El jovencito murió y varios más resultaron gravemente heridos.

En total, las autoridades informaron que unas 30 personas resultaron heridas en Fultondale, al menos 17 fueron llevadas a la sala de emergencias y 11 fueron tratadas en la escena.

Los reportes indican que un Hampton Inn en Fultondale, al norte de Birmingham, sufrió daños importantes. Incluso, los huéspedes que se alojaban en el hotel escaparon y buscaron refugio en un restaurante cercano cuando llegó otra tormenta.

Now that the sun is coming up, we’re getting a better look at the damage on Lykes Blvd in #Fultondale . Several homes destroyed or heavily damaged. One person seriously injured. @WVTM13 pic.twitter.com/sG2zfQAKun

El Servicio Meteorológico Nacional de Birmingham confirmó que “un tornado grande y extremadamente peligroso se localizó sobre Chalkville, o cerca de Trussville, moviéndose hacia el este a 50 mph” durante la noche del lunes.

El tornado se originó a partir de una línea de tormentas entre dos grandes sistemas que han puesto a más de 100 millones de personas bajo alertas de clima invernal.

Las advertencias y alertas de tornados han expirado en partes de Alabama y Georgia. Pero ahora se espera que el mismo sistema de tormentas arroje nieve en los estados más al norte.

Durante la mañana de este martes, las autoridades locales informaron que se realizará una inspección en los daños para determinar la fuerza del tornado que impactó Fultondale.

The Jefferson County Coroner’s Office confirmed that one person has died from the storm that hit Fultondale late last night. The fire chief says 17 people were taken to the hospital, 11 others were treated at the scene. @WVTM13 pic.twitter.com/aOLNCLpFb8

— Sarah Killian (@SarahWVTM13) January 26, 2021