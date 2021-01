Alerta del tiempo: múltiples accidentes en carreteras de Colorado 

(NOTICIAS YA).-Varios choques en el área metropolitana han frenado o detenido el tráfico en la Interestatal 25 la tarde del martes mientras sigue nevando.

Ambas direcciones de la I-25 se cerraron en la milla 250 cerca de Loveland después de un accidente que involucró a varios semirremolques y que ocurrió poco después de las 11:30 am, esto de acuerdo con la Patrulla Estatal de Colorado CSP. La autopista 402 es la ruta de desvío.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Loveland dijo que ocho personas resultaron heridas en el accidente, cinco de las cuales fueron trasladadas a un hospital del área. Tres semis y otros 12-13 vehículos estuvieron involucrados, dijo el portavoz, y uno de los vehículos tenía una fuga de combustible diesel.

Los equipos esperan que la limpieza demore unas cuatro horas, dijo Loveland Fire.

NB I25 mile marker 255: multivehicle crash including semis, multiple parties transported, no fatalities, anticipated closure for possibly 4 hours, frontage road also closed. Detour H402 but avoid area if possible. SB open. https://t.co/BLT0BkOiYZ

— Colorado State Patrol (@CSP_News) January 26, 2021