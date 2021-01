Alerta: retrasos en la I-70 entre Rifle y Glenwood Springs para el miércoles 

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Transporte de Colorado CDOT, lanzó una advertencia sobre retrasos significativos en la I-70 entre el área de Rifle y Glenwood Springs para el miércoles 27 de enero.

Esto debido a la recuperación de un vehículo, por lo cual los conductores deberán planear su viaje con tiempo, ya que se espera que las labores comiencen a las 9 am y duren hasta que oscurezca.

Ahora bien, los vehículos de mayor tamaño DEBEN buscar una ruta alternativa. Los automovilistas deben planificar la posibilidad de un cierre vial en dirección este, esto con el fin de acomodar la recuperación del vehículo. Todas las condiciones y actualizaciones de la carretera se publicarán en COtrip.org y en la página de Twitter del CDOT.

“Anticipamos que es posible que el trabajo de recuperación deba reanudarse el jueves para completar el trabajo. Si es necesario trabajar el jueves, los conductores deben planificar nuevamente las demoras para el tráfico en dirección este que ingresa a Glenwood Springs”, decía el comunicado de prensa.

El trabajo de recuperación consiste en extraer un camión de FedEx del río Colorado al oeste de Glenwood Springs. El camión estuvo involucrado en un accidente el domingo y para recuperar el semirremolque y otro dos remolques, las cuadrillas deberán utilizar una grúa. El único lugar para ubicar la grúa es en el lado derecho de la I-70 en dirección este.

Para ello, el objetivo es tener un carril de tráfico en dirección este que se mueva lentamente más allá de la grúa en el lado izquierdo (de la plataforma en dirección este). Si no hay suficiente espacio para que un carril de tránsito en dirección este se mueva lentamente a través del área, el CDOT realizará un cierre total en dirección este. En ese momento, el cierre se llevaría a cabo en Mile Point 109 y el tráfico de la I-70 en dirección este se cambiará en esa ubicación.

El trabajo se llevará a cabo mañana debido a un breve período de tiempo antes de la próxima tormenta.

⚠️TRAVEL ALERT: Motorists must plan for delays and POSSIBLE CLOSURE tomorrow (1/27) for eastbound I-70 between Rifle & Glenwood Springs due to a vehicle recovery. Major impacts will be 9 am into the evening. Overwidth traffic MUST use an alternate route. #I70 #Colorado #CDOT pic.twitter.com/87IYZeHeZK

— CDOT (@ColoradoDOT) January 26, 2021