Biden anuncia la compra de 200 millones de dosis más de vacunas COVID-19

(NOTICIAS YA).-El presidente Joe Biden anunció este martes una serie de medidas destinadas a aumentar la distribución de la vacuna contra el coronavirus, incluida la compra de 200 millones de dosis de vacuna más y una mayor distribución a los estados en millones de dosis la próxima semana.

Con esas dosis adicionales, Biden dijo que habría suficiente para vacunar completamente a 300 millones de estadounidenses, casi toda la población estadounidense, a fines del verano o principios del otoño, de acuerdo con CNN.

«Este es un plan agregado que no deja nada sobre la mesa ni nada al azar», dijo el presidente.

«Este es un esfuerzo en tiempos de guerra.»

«Ahora tenemos una estrategia nacional para vencer a la COVID-19. Es integral. Se basa en la ciencia, no en la política. Se basa en la verdad, no en la negación, y es detallada», agregó.

Como parte de los nuevos esfuerzos anunciados el martes, EE. UU. comprará:

100 millones de dosis más de Pfizer / BioNTech.

Y 100 millones más de Moderna.

Las vacunas de dos dosis que han recibido autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) Pfizer y Moderna están trabajando para aumentar la producción.

Biden dijo que las dosis adicionales estarán disponibles este verano.

La nueva compra aumentará el suministro planificado de la vacuna de 400 millones a 600 millones, dijo un funcionario a los periodistas en una llamada el martes antes de los comentarios de Biden, agregó el medio de noticias.

Los nuevos esfuerzos llegan un día después de que el presidente dijera que espera que Estados Unidos pronto pueda vacunar a 1,5 millones de personas al día, lo que representa un aumento notable del objetivo establecido anteriormente por la administración de 1 millón por día.

Biden dijo podría superar ese objetivo inicial en unas tres semanas y cree que cualquiera que quiera una vacuna podrá obtenerla esta primavera.

El objetivo oficial de Biden sobre la administración de vacunas sigue siendo 100 millones de inyecciones en sus primeros 100 días en el cargo, dijeron a CNN varios funcionarios de la Casa Blanca, después de que Biden elevara la nueva aspiración de 1,5 millones de dosis al día.

Según datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se han administrado alrededor de 22,7 millones de dosis de vacunas estadounidenses hasta el martes.

La administración Biden cree que no heredó de la administración Trump un plan de distribución de vacunas contra el coronavirus federal que funcione: «La parte triste es que la última administración no dejó nada, no dejó un plan», dijo el asesor principal de Biden, Cedric Richmond, en CNN durante el fin de semana.

Antes de asumir el cargo, Biden criticó abiertamente lo que describió como un lanzamiento «pésimo» de las vacunas bajo el presidente Donald Trump.