Enfermera muestra cómo recibe su vacuna y ruega a hispanos que se inmunicen

(NOTICIAS YA).-Era la una de la tarde cuando Ashley Ávila, una joven de origen mexicano quien desde hace cinco años dedica su vida a la enfermería, llegó a uno de los hospitales donde presta sus servicios, pero esta vez no fue a trabajar, estuvo del otro lado, dando un alivio a su vida.

La esperanza de que la vacuna pueda acabar con la pandemia y dejar de ver tantas personas morir a causa del virus, aunque ella confiesa que como muchos, sentía desconfianza.

‘Como todas las personas nos preguntamos, oh fue tan rápido, cuáles van a ser los efectos secundarios’, dice Ashley.

Pero luego de ponerla a varios de sus colegas y personas mayores de 70 años, ha llegado su turno. Le preguntamos si sentía miedo, a lo que ella entre risas respondió ‘¡No! Ojalá si sepan ponérmela’.

Ashley esperaba en su silla mientras la enfermera encargada de vacunarla, preparaba la aguja y la jeringa con la dosis de Moderna, una dosis de esperanza que ella tanto anhelaba y que ya está en su cuerpo.

Luego Ashley, como cualquier paciente que recibe la vacuna, esperó en otra sala 15 minutos en donde fue monitoreada por expertos para saber si presentaba síntomas adversos.

Mientras esperábamos que pasara este tiempo, le preguntamos cómo ha sido su experiencia durante la pandemia.

Esa comunidad hispana a la que ella ha ayudado muchas veces a luchar contra el virus en los hospitales, pero que ahora no ve ponerse la vacuna.

‘La verdad no he visto hispanos poniéndose la vacuna y necesitan vacunarse igual porque nos afecta a todos’.

Las cifras del Departamento de Salud de Colorado lo confirman, tan solo el 4.3 por ciento de los hispanos han recibido su vacuna en el estado, algo que preocupa a Ashley, quien también nos confesó que sintió frustración al ver morir personas.

‘Uno se echa la culpa, que es lo que hubiera hecho, pero en ese momento no hay nada que hacer y en este momento con la vacuna, hay una solución’

En este momento de la conversación se completaron los 15 minutos, y quisimos saber cómo se sentía

‘No me duele nada, me siento feliz porque estoy tomando un paso para ser parte de la solución y no parte del problema’