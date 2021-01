Escuelas de Carson City cerradas el miércoles por condiciones invernales 

(NOTICIAS YA).-Como resultado de la inminente tormenta de nieve, todas las escuelas del Distrito Escolar de Carson City permanecerán cerradas durante todo el día el miércoles 27 de enero de 2021.

El Servicio Meteorológico Nacional predice que una de las tormentas de invierno más impactantes de los últimos años azotará esta área. Hoy en la noche se esperan períodos de fuertes nevadas acompañadas de fuertes vientos. La tormenta amenaza con tener condiciones peligrosas para viajar por carretera en toda la región.

Todos los empleados, estudiantes y maestros deben permanecer en casa . No se realizarán actividades, trabajos escolares o programas para los estudiantes, incluida la instrucción remota. Esto incluye asignaciones de cursos escolares, tareas, programas y prácticas extracurriculares. No se proporcionarán servicios escolares como transporte, nutrición o salud estudiantil.

Según las instrucciones del Departamento de Educación de Nevada, los días de nieve no se consideran «días en la escuela», independientemente de la capacidad digital para brindar instrucción remota. En consecuencia, no se espera que los profesores ni los estudiantes participen en actividades de aprendizaje remoto durante un día de nieve. Además, existe la posibilidad de que los días de nieve deban recuperarse antes de que finalice el año escolar. Haga clic aquí para obtener más información sobre cierres de escuelas relacionados con el mal tiempo.

Due to winter related conditions, all Schools in the Carson City School District will be closed Wednesday, Jan. 27, 2021. All students and teachers should remain home. No student activities, school-work or programs will occur, including remote instruction. https://t.co/DCFmMDw1qe pic.twitter.com/4V7Yoj5IRR

Estos son los acumulados reportados por el Servicio Nacional Meteorológico Nacional hasta el momento.

❄️The Snow Totals Are In! ❄️

Most places above 2,000 feet across southern NV and northwest AZ saw some light snow this morning!

🏔️ The Spring Mountains 48-hr totals topped out at 20 inches! #VegasWeather #NVwx #AZwx pic.twitter.com/vtbeIJKbEF

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 26, 2021