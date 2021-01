FBI busca sospechoso de robar un banco en San Diego

(NOTICIAS YA).-El FBI busca la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de un sospechoso de robar un banco en el área de Scripps Ranch este mes.

El sospechoso fue visto ingresando al US Bank localizado en el 10020 Scripps Ranch Boulevard el 7 de enero justo antes de las 12:30 p.m., según el Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos del FBI en San Diego. El sospechoso se acercó a un cajero y presentó una nota escrita a mano exigiendo dinero.

The #FBI requests public assistance to identify the Scripps Ranch US Bank robber from January 7, at 12:20 p.m.

If you have information regarding this robber, please contact the SD FBI at (858) 320-1800, https://t.co/WPgcPZlt2w

or SD Crime Stoppers at (888) 580-8477. pic.twitter.com/t6lGweG2K9

— FBI San Diego (@FBISanDiego) January 26, 2021