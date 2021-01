Jornaleros del este del valle se aplican la vacuna

(NOTICIAS YA).-

Jose Corona y Ezequiel Hernández son dos de los primeros jornaleros que se registraron y se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el este del valle de Coachella.

“Es peor que se enferme uno que vacunarse,” dice Ezequiel Hernandez. Y José Corona, dice “Ya paso el proceso me siento feliz, una felicidad eterna.”

En fila 300 personas tomaron importante paso para proteger su salud.

Un alivio para los jornaleros quienes han estado expuestos al contagio mientras que continúan cosechando durante la pandemia..

“En Nort Shore, Oasis y en Thermal. Pero también me gustaría comenzar en Palo Verde y Blythe, porque es muy importante vacunar nuestra gente que está allá” dice el Supervisor del Condado V. Manuel Perez.

Y con clínicas móviles dentro de los campos agrícolas, ayuda a motivar trabajadores para que se apliquen la vacuna.

“Muchos no tienen tiempo, no tienen el transporte para acudir a las clínicas que ya están listas y disponibles. También pensamos por que no llevamos la vacuna hasta su lugar de trabajo para que no tenga excusa,” dice Yaoska Machado, portavoz del Condado de Riverside.

Ahora el problema será cómo continuar instalando clínicas móviles en los campos, mientras que la distribución de vacunas están limitadas por la alta demanda.