Polémico arresto a estudiante de Florida genera conmoción en redes sociales

(NOTICIAS YA).- Un vídeo que está circulando en redes sociales ha impactado a muchas personas tras observar cómo una estudiante de una escuela secundaria del condado de Osceola es derribada al suelo por un oficial de policía para arrestarla.

Vídeos de usuarios de Twitter muestran el momento en el que un oficial de la Oficina del Alguacil del condado de Osceola confronta a una estudiante en la Escuela Secundaria Liberty, la cual cae al suelo y aparentemente se golpea muy fuerte su cabeza, siendo esposada por el agente.

Algunos presumen que la joven quedó inconsciente tras el golpe mientras se le colocaban las esposas.

This is liberty high school in Osceola county and I’ve seen my share of body slams from that school not only by officers but from Deans as well. I’ve seen grown ass man hop on top of girls to hold them down while they are clearly in distress. pic.twitter.com/wyePuKVqqZ

— LouluNev (@LouluNevy) January 26, 2021