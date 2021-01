¿Qué tan rápido necesito la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19?

(NOTICIAS YA).-La campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa en el condado de El Paso, pero a un paso lento. De acuerdo a autoridades de salud aproximadamente 13 mil personas han sido completamente vacunadas, es decir que recibieron ambas dosis.

Estudios revelan que la vacuna de Pfizer tiene el 52% de efectividad después de la primera dosis, sin embargo expertos médicos reiteran la importancia de recibir la segunda vacuna para que no se pierda la eficacia.

“Cuando tenemos la inmunidad de anticuerpos que son los protectores y que inmediatamente se generan, hay otra barrera que es relacionada a las células de memoria de las defensas que son generadas con la segunda dosis y que se refuerzan para cuando el individuo se exponga al virus y sea eliminado de las células rápidamente. Entonces la segunda dosis es vital para que el efecto protector sea logrado en los pacientes”, dijo el Dr. Armando Meza, director de enfermedades infecciosas en Texas Tech University Health Sciences Center El Paso.

En una actualización publicada recientemente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, destacaron que si la segunda dosis de la vacuna no se puede programar en el plazo recomendado de 21 días después de la primera dosis, las personas pueden esperar hasta seis semanas.

“Claro que es importante no llevar ese mensaje como una regla porque entonces los individuos van a olvidar que tienen que ponerse una segunda dosis y no se la van a poner. Por ejemplo hay algunas personas preocupadas de que si no se ponen la segunda dosis a los 21 días entonces ya no va a ser necesario y es todo lo contrario”, señaló el Dr. Meza.