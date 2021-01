Tormenta invernal causa estragos en el Condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-La segunda tormenta invernal que azotó el Condado de San Diego causó graves daños a su paso.

Un tramo de la Interestatal 8 en el este del condado se cerró en ambas direcciones la madrugada del martes debido a las condiciones de la carretera causadas por la lluvia y la nieve durante la noche.

Caltrans San Diego advirtió a los viajeros que todos los carriles en la Interestatal 8 en dirección oeste en Imperial Highway y todos los carriles en la I-8 en dirección este en Willows Road estaban cerrados «debido a condiciones de nieve / hielo».

