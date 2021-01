Vídeos: Polémico arresto a estudiante de Florida genera conmoción en redes sociales

(NOTICIAS YA).- Vídeos que se hicieron virales en redes sociales han impactado tras observar cómo una estudiante de una escuela secundaria del condado de Osceola es derribada al suelo por un oficial de policía para arrestarla.

Las imágenes muestran a un agente de la Oficina del Alguacil del condado de Osceola confrontando a una estudiante en la Escuela Secundaria Liberty, la cual es derribada aparentemente por el funcionario y cae al suelo bruscamente, golpeando fuerte su cabeza y donde algunos presumen perdió la consciencia, mientras era esposada por el oficial.

Ante los hechos, y luego este martes emitir un comunicado, hoy el Alguacil del condado de Osceola Marco López, se pronunció ante este hecho en una conferencia de prensa, donde expresó que jamás tolerará el abuso de ningún ciudadano trabajando para su departamento, pero tampoco tolerará amenazas de muerte hacia sus oficiales.

Asimismo, López informó que el agente involucrado en este hecho se trata de Ethan Fournier, quien tiene aproximadamente 10 años de servicio y estaba intentando detener a la estudiante que se muestra en el vídeo, quien presuntamente trataba de agredir a otra persona.

Fournier, fue desincorporado de sus funciones bajo licencia administrativa mientras se procede a una investigación criminal por parte del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, según dijo el alguacil Marco López.

Trascendió que la estudiante arrestada se encuentra en buen estado de salud y que el agente Fournier, ha recibido varias amenazas de muerte, las cuales se encuentran en investigación.

Andreína Rosal, amplia la información:

Vídeos de usuarios de Twitter donde se muestran los hechos:

