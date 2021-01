Youtube reconoce logro de la Tía María

(NOTICIAS YA).- Por si te lo perdiste, María Luz Hernández, mejor conocida como la ‘Tia MarÍa’, ha difundido sus consejos de amor y comentarios sin filtro a lo largo de múltiples redes sociales, alcanzando así una difusión masiva para sus millones de fans, o mejor dicho, sus sobrinos y sobrinas.

Razón por la que Youtube reconoció la influencia de la salvadoreña al presentarle una placa plateada por alcanzar los más de 100 mil seguidores en esta red social.

“Muy contenta que recibí el … ¿cómo se llama? La placa, me siento bien contenta que ya llegue a 100 mil gracias a mis sobrinos que por ellos llegue a 100 mil, yo les decía yo quiero llegar antes de la navidad y así se cumplió todo, estoy bien contenta que tengo muchos seguidores que me aprecian mucho”, dijo la Tía María mediante una videollamada.

Este pasado año 2020 representó un tiempo difícil para la Tía, en particular por las preocupaciones y limitaciones provocadas por la pandemia. No obstante, ella continuó produciendo videos y manteniéndose activa.

“Y a veces paso bailando y haciendo piquete cómo el doctor me ha dicho que haga ejercicio, me pongo a bailar yo solita, parezco loca”, pero yo me pongo a bailar para que la sangre circule más mejor”, agregó.

Pero en este 2021, y bajo una nueva administración presidencial, la Tía se encuentra más optimista. “Con todo amor yo le dí el voto, porque ese sabe hablar, no ofende a la gente, como el que se salió que ofendía, hablaba y no le importaba ofender a la gente”.

En cuestiones del amor, la Tía continúa siendo la profeta de quererse a uno mismo, aconsejando muy a su manera a las mujeres que padecen de corazones rotos. “Y yo les doy el ejemplo, que nadie se muera de amor y hay que aprender a vivir y lo que yo sufrí sé los cuento para que ellas no sigan cadena de sufrir con los hombres”, contó.

Con sus múltiples seguidores la Tía reconoce que tiene muchos fans y críticos, pero ella aprecia los halagos, comentarios e imitaciones que se han generado mediante las nuevas redes sociales como TikTok, donde ha logrado ya 300 mil seguidores.

“Me gusta estar oyendo eso que está una niña que me imitó, esta otro cuando yo digo que el presidente deseo darle seis pupusas diarias para que engorde, dale allí yo me pongo a reír, yo me pongo a ver todo eso, no crean que no”, concluyó.