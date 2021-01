Adolescentes arrestados por incendio que acabó con la vida de familia de Senegal

(NOTICIAS YA).-Tres adolescentes fueron arrestados en el Condado Jefferson en relación con el incendio intencional que acabó con la vida de una familia de cinco personas, según el jefe de policía de Denver, Paul Pazen.

Dos de los sospechosos tienen 16 años y uno 15, dijo Pazen. Los tres son hombres y, como son menores de 18 años, sus nombres no se han hecho públicos.

Pazen dijo que en este punto, la investigación no indica que se trate de un delito motivado por prejuicios raciales.

Identifican a las 5 víctimas de incendio en Green Valley Ranch

«No hay hechos que sepamos en este momento que indiquen que este es un caso motivado por prejuicios», dijo Pazen durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde. «Si algo cambia, obviamente podemos hacer cambios en esos cargos.

Tenemos mucha confianza en el trabajo de los investigadores, el trabajo de nuestros socios federales ”.

El incendio del 5 de agosto de 2020 mató a Djibril Diol, de 29 años, y Adja Diol, de 23, así como a su hija Khadija, de 2 años. La hermana de Djibril, Hassan Diol, de 25 años, y su hija pequeña, Hawa Baye, también perdieron la vida en el incendio, que se produjo en el 5300 de North Truckee Street en Green Valley Ranch alrededor de las 2:30 a.m.

Una página de Gofundme para la familia describía a Djibril, un inmigrante de Senegal, como un «joven con un futuro prometedor en Ingeniería Civil».

«Este fue uno de los crímenes más atroces que he visto o presenciado en nuestra ciudad, como alcalde o no«, dijo el alcalde de Denver, Michael Hancock.

Los funcionarios ofrecieron una recompensa de $40,000 por información sobre el incendio. Personas en varios estados ofrecieron donar al fondo de recompensa, que se convirtió en uno de los más grandes ofrecidos por la Línea de alto al crimen de Denver. Aunque aún no está claro si esa recompensa influyó en los arrestos.

Sospechosos enmascarados buscados por incendio de Green Valley Ranch

Anteriormente, el DPD publicó imágenes de tres sospechosos que fueron vistos en una foto vistiendo sudaderas con capucha y máscaras faciales. La policía dijo que huyeron del área en un auto sedán de cuatro puertas de color oscuro. No se ha revelado el motivo del crimen.

Los tres sospechosos enfrentan los siguientes cargos:

– Cinco cargos de asesinato en primer grado

– Cinco cargos de asesinato en primer grado con extrema indiferencia (un refuerzo de la primera sentencia)

– Tres cargos de intento de asesinato

– Dos cargos de agresión en primer grado con extrema indiferencia

– Un cargo de robo en primer grado

– Un cargo de robo en segundo grado

– Tres cargos de incendio premeditado en primer grado

– Ocho cargos de incendio premeditado de cuarto grado

Pazen calificó la investigación como «muy extensa» y enfatizó que no podría proporcionar detalles sin «poner en peligro innecesariamente el caso».

«Esta fue una investigación tan compleja en toda mi carrera», dijo Pazen. «No puedo revelar los detalles, esta es información muy sensible porque el enjuiciamiento exitoso es fundamental en el caso».

Cualquier persona que tenga información adicional sobre este caso debe llamar a la Línea de Alto al Crimen (Metro Denver Crime Stoppers) al 720-913-7867.

Este es el video de la rueda de prensa por parte de la Policía de Denver.

