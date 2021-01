Autoridades buscan a niña de 13 años desaparecida en Vista

(NOTICIAS YA).-Autoridades piden ayuda de la comunidad para encontrar a una niña de 13 años, reportada como desaparecida el martes por la noche después de que se escapó de la casa de su familia en Vista.

Natalie Muñoz fue vista por última vez el martes 26 de enero alrededor de las 2 p.m. en la cuadra 1900 de Yettford Road, entre Woodland Drive y Watson Way, según el Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

Watch Commander: Help us find a missing person from Vista. Natalie Munoz was last see at 1918 Yettford Rd, Vista. Please call 858-565-5200 if you see her. ⁦@cityofvista⁩ ⁦@SDSOVista⁩ pic.twitter.com/5QleMDXMCQ

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) January 27, 2021