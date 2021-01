DPS ofrecerá productos de higiene femenina gratis para sus estudiantes  

(NOTICIAS YA).-Las Escuelas Públicas de Denver (DPS) esperan aliviar algo de estrés adicional para las estudiantes después de instalar dispensadores de productos menstruales en los baños de todo el distrito, sin costo alguno para las estudiantes.

Los dispensadores están en todas las escuelas preparatorias, secundarias y escuelas K-8 de DPS, llenos de toallas sanitarias y tampones.

DPS comenzó a trabajar en esta iniciativa el año pasado después de que un estudiante se acercara a los funcionarios para expresar la necesidad. El estudiante de último año de la preparatoria George Washington estaba preocupado por algunos estudiantes que no podían pagar los productos de higiene femenina.

«Es posible que muchos no crean que los productos de higiene femenina son algo que sería difícil de comprar, pero dentro de nuestra comunidad tenemos niñas y familias que lo encuentran difícil», le dijo Trena Marsal, directora ejecutiva de administración de instalaciones en DPS a un medio local.

Marsal dijo que la vergüenza corporal era otra preocupación. Los funcionarios escolares no querían que los estudiantes se sintieran cohibidos al ir a la enfermería por un producto menstrual.

«Realmente quería que tuvieran una ubicación privada, como nuestros baños, para asegurar de forma privada los productos y hacerlos más cómodos», explicó Marsal. «Para eso estamos aquí para apoyar a nuestros estudiantes. Por eso estamos felices de apoyar».

DPS tuvo que detener la instalación de los dispensadores el año pasado cuando inició la pandemia. Marsal dijo que los funcionarios volvieron a ponerse en contacto con su proveedor cuando se les permitió regresar a las escuelas.

«Me pareció maravilloso que pudiéramos instalar los dispensadores«, dijo Marsal. «Tenemos 795 baños en todo el distrito, tenemos 74 escuelas en total y solo quedan cuatro».

El plan era tener todos los dispensadores instalados para el lunes 1 de febrero.

La primera ronda de productos costó entre 30,000 y 31,000 dólares, según Marsal, incluidos los dispensadores. Marsal dijo que su oficina trabajó con la ex superintendente Susana Cordova para asegurarse de que el distrito tuviera fondos sostenibles para continuar proporcionando tampones y toallas sanitarias en el futuro.

El director y activista de la Junta Escolar de Denver, Tay Anderson, también apoyó la iniciativa

DPS is proud to offer free feminine hygiene products in all high school, middle school and K-8 bathrooms. Pads and tampons will be available to students in girl’s/women’s and gender neutral bathrooms.

Many thanks to the students who advocated for this resource in schools! https://t.co/PV6d8Ls3op

— Denver Public Schools (@DPSNewsNow) January 27, 2021