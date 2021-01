EE.UU. levanta restricciones mientras advierten variantes más contagiosas de COVID-19

(NOTICIAS YA).-California y otros estados grandes están levantando las restricciones de COVID-19 justo cuando los científicos advierten sobre las variantes más contagiosas del virus y en medio de problemas con la distribución de las vacunas.

Los ajustes de las reglas en medio de la pandemia surgen ahora que los nuevos casos de coronavirus y las hospitalizaciones están disminuyendo. Pero aún así, las nuevas variantes, incluida una en el Reino Unido, otra en California y una brasileña identificada en Minnesota, están activando las alarmas y pueden ser más transmisibles, según información de Bloomberg.

Después de casi un año de agotador encierro y pérdidas tanto humanas como económicas, los gobernadores y alcaldes están bajo una intensa presión. Además de California, otros están comenzando a aliviar las restricciones, incluidos Nueva York, Illinois y Massachusetts:

Today #California lifted the Regional Stay at Home Order statewide based on 4-week ICU projections for the three regions that had remained under the order. Here are the projections that led to today’s determination. pic.twitter.com/2FcEQ7DWE4

— CA Public Health (@CAPublicHealth) January 25, 2021