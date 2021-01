Este sábado National Jewish vacunará hasta 1,000 personas de 70 años en adelante 

(NOTICIAS YA).-El evento de vacunación masivo se llevará a cabo en el estacionamiento ubicado frente al Bulevar Colorado en el National Jewish Health Campus.

National Jewish Health llevará a cabo un evento de vacunación masiva COVID-19 en su estacionamiento el sábado, 30 de enero de 2021.

El hospital dijo que planea proporcionar vacunas a 1,000 personas mayores de 70 años este fin de semana, y que planea realizar eventos similares en los próximos fines de semana.

Las vacunas son solo con cita previa. National Jewish ha realizado eventos previos de vacunación en el automóvil que, de acuerdo con el hospital, se han llevado a cabo sin problemas.

El evento de este fin de semana se llevará a cabo en el estacionamiento entre 13th Avenue y 14th Avenue en Albion Street, que está al otro lado de Colorado Boulevard donde se encuentran los principales edificios de National Jewish.

Se espera que las citas se agoten rápidamente, usted se puede registrar en línea aquí: http://bit.ly/3cia0Bw

Para recibir una notificación cuando haya más citas disponibles, haga clic aquí: http://bit.ly/3chvpdW

Este es uno de los múltiples eventos de vacunación masiva que se han programado mientras el estado de Colorado trabaja para vacunar al 70% de sus residentes mayores de 70 años antes de finales de febrero.

Por su parte, UCHealth realizó el primer evento de vacunación masiva del estado en Coors Field el fin de semana pasado y planea proporcionar 10,000 vacunas más el sábado y el domingo.

Esas vacunas también fueron solo con cita previa.

Aquellos que no son pacientes de UCHealth y que no tienen acceso a una computadora o teléfono inteligente pueden llamar a la línea directa de vacunas COVID-19 de UCHealth al 720-462-2255 para ser agregados a la lista. Una vez en la lista, las personas recibirán una llamada telefónica sobre la programación de la vacuna.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) tiene una lista de proveedores que ofrecen la vacuna COVID-19 en su sitio web.

IMPORTANTE: esté atento a los posibles intentos de estafa con la vacuna de COVID-19, estas pueden presentarse como llamadas o mensajes de texto ofreciéndole acceso anticipado a la vacuna exigiendo un pago o información personal y médica.

Agencias del orden advierten sobre intentos de estafa con la vacuna de COVID-19

A la fecha, 381,402 personas en Colorado han recibido al menos una dosis de la vacuna. Los trabajadores del sector salud de primera línea fueron los primeros en recibir dosis, y una vez que el 70% de las personas mayores de 70 años hayan sido vacunadas, las personas consideradas como trabajadores esenciales subirán en la fila.

We’re looking forward to vaccinating 1,000 people, age 70 & older, in our third mass vaccination event. Saturday’s appointments are booked. https://t.co/Gc7RIZZe7y

To be notified when more appointments are available, click here: https://t.co/pU4i7P6sTg

— National Jewish Health (@NJHealth) January 27, 2021