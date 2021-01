Frente frío: las temperaturas podrían descender hasta los 40

(NOTICIAS YA).- Un nuevo frente frío sigue amenazando con bajas temperaturas en Florida Central. Dependiendo la zona en algunos lugares podrían descender hasta los 40.

LEE: Paramédico arrestado por robar vacunas

Tras una mañana en la que predominó la niebla, por la tarde regresa el sol y las temperaturas se mantendrán en los bajos 80.

6:50am | Very dense fog is present nearly everywhere across east central FL. Give yourself plenty of time to get to your destination this morning! pic.twitter.com/L68tdtDXTH

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) January 27, 2021