Amanda Gorman recitará un poema original en el Super Bowl LV

(NOTICIAS YA).- Tras su estelar actuación en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la poeta Amanda Gorman es la sensación del momento. Por eso, la galardonada poeta, de 22 años, participará en la próxima edición del Super Bowl LV, que tendrá lugar el próximo 7 de febrero en el Estadio Raymond James, de Tampa.

Gorman honrará a tres trabajadores que han destacado durante la pandemia, según un comunicado de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, siglas en inglés).

Se trata de tres «capitanes» honorarios que representan a las personas que «continúan cuidando, curando y apoyando a los necesitados durante esta pandemia», dijo la NFL. Son: Suzie Dorner, gerente de enfermería de la UCI de COVID.19 en el Hospital General de Tampa; James Martin, un veterano de la Marina de Pensilvania y Trimaine Davis, educadora en Los Ángeles.

Aquí el discurso durante la investidura de Biden:

La presentación de la poeta será antes del partido que enfrenta a los Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs. El equipo de Tampa hizo historia al convertirse en el primer invitado al Super Bowl LV gracias, en parte a la actuación de Tom Brady, quien suma su décima participación en la final de la liga de la NFL.

Los Buccaneers vencieron el pasado fin de semana por 31-26 a los Packers de Green Bay de Aaron Rodgers.

LEE: Buccaneers, el primer equipo que juega la final en su propio estadio

La actuación musical en esta ocasión está a cargo de The Weeknd.

Esta edición del Super Bowl será importante por múltiples razones, entre ellas que por primera vez, una mujer participará como árbitro: Sarah Tomas hace historia al covertirse en una de las oficiales.

Sarah Thomas makes history as the first woman to ever officiate in a Super Bowl. #SBLV | https://t.co/EVvz45QgFx pic.twitter.com/tG15ONK283

— NFL Officiating (@NFLOfficiating) January 27, 2021