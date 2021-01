Personas en busca de vacunas hacen fila afuera de sitios de vacunación

(NOTICIAS YA).- La vacuna contra el coronavirus es un codiciado tesoro y algunos están dispuestos a usar su alto poder adquisitivo para viajar desde el extranjero con tal de conseguirlas.

“Yo vuelo un avión privado y venimos con la posibilidad de que algunos de los pasajeros tenían la posibilidad de que los vacunen aquí debido a que en México no hay ninguna posibilidad, no hay vacunas,” explicó Jaime Vázquez, quien trabaja como piloto.

Supuestamente los dos pasajeros de a bordo de la nave de Vázquez que venía de la ciudad de México cumplían con el requisito de la edad para recibir las vacunas.

“Ellos tenían una cita para poderse vacunar,” dijo Vázquez.

Reportes de presunto turismo por coronavirus genera indignación en la comunidad.

“Deberían de vacunar a los de aquí porque están vacunando extranjeros hay mucha gente que no pueden agarrar una cita, ¿por qué los extranjeros primero?,” dijo Evelia Martínez, quien se vacunó contra el coronavirus en National City.

Según las autoridades del condado por ahora solo personas mayores de 65 años y trabajadores de la salud se pueden vacunar en sitios del condado. En cuanto al requisito de residencia se le pide al interesado un comprobante de que reside o trabaja en el condado de san diego.

El interés por la vacuna no solo es internacional.

“A ver si puedo obtener la vacuna, he tratado mucho en internet y mis hijas en la computadora y no hemos logrado que se agotaron, que no hay,” dijo Martha Alfaro, quien hizo fila para ver si la podían vacunar.

Unas 15 personas se formaron afuera del centro de vacunación de National City en busca de un sobrante de vacunas.

“Dicen que después de las 3:30 es la última cita y que si sobran vacunas, nos las dan a la gente que estamos aquí en línea,” agregó Alfaro.

A través de un comunicado, el hospital de UCSD explicó que una vez que descongelan la vacuna de Moderna puede estar refrigerada por 30 días y 12 horas a temperatura ambiente. Sin embargo, una vez abiertas, solo tienen seis horas de vida.

Información de filas sin cita en sitios de vacunación llegó a oídos de Vázquez.

“Yo no vengo a ninguna situación ventajosa es nada más saber si había la oportunidad por alguna sobrante de vacunas y que me la pudieran aplicar pero no es un abuso es una cuestión. trato de cuidar mi trabajo y mi familia,” dijo Vázquez.

La Agencia de la Salud del Condado dijo que en la mayoría de los sitios se administran las sobrantes por categorías de prioridad impuestas por el estado. Los hospitales de Scripps y Sharp explicaron que ellos siguen el esquema recomendado por el condado pero dirigido directamente con sus pacientes.