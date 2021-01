Residentes de Colorado salvarían miles de vidas para el verano con precauciones

(NOTICIAS YA).-Si los habitantes de Colorado pueden mantenerse al día con lo que están haciendo para reducir la propagación de COVID-19 hasta el final de la primavera, es posible que más de 4,000 amigos y vecinos adicionales aún estén presentes para celebrar este verano, según las nuevas proyecciones.

Esto si la gente mantiene aproximadamente el nivel de precauciones que está tomando ahora, los esfuerzos para vacunar a las personas mayores se mantienen en el camino correcto y una cepa más contagiosa del nuevo virus nunca se afianza. Sin embargo, incluso si todo sale bien, el número de muertos por la pandemia podría llegar a 6,000 para el 1 de junio, según las proyecciones de la Escuela de Salud Pública de Colorado.

El estado reportó alrededor de 5,500 muertes relacionadas con COVID hasta el martes por la tarde.

En un escenario de menos cuidado, donde la gente comienza a reunirse libremente y la cepa B.1.1.7, que es más contagiosa, se propaga a gran escala, el número de muertos podría llegar a 10,900 en junio, según las nuevas proyecciones. El estado ha encontrado 10 casos de la nueva cepa de los cientos analizados, lo que indica que aún no está muy extendida en Colorado.

Más habitantes de Colorado se vacunan cada semana, lo que reduce el número de personas en riesgo de ser hospitalizadas o morir a causa del virus, dijo Beth Carlton, quien participa en el equipo de modelos analíticos de COVID-19 en la Escuela de Salud Pública de Colorado.

Mantener las precauciones durante unos meses más le dará al esfuerzo de vacunación la oportunidad de adelantarse al virus, incluida la nueva variante, dijo.

«Se trata realmente de salvar vidas en este momento», añadió.

Si las personas tienen interacciones más cercanas que permiten que el virus se propague, eso también permite que la versión más contagiosa se afiance, dijo Carlton. Puede tener un efecto de bola de nieve, con una propagación más general que le da a la variante una mayor presencia y una mayor presencia de la variante que conduce a una mayor propagación, dijo.

La situación del COVID-19 en Colorado ha mejorado dramáticamente desde diciembre, pero eso refleja parcialmente lo mal que estaba. Aproximadamente uno de cada 115 residentes es contagioso actualmente con el virus, que es más alto que la prevalencia estimada en el pico de la ola de primavera.

Si continúan las tendencias actuales, Colorado no alcanzará el nivel de infecciones observado en el punto más bajo del verano hasta finales de abril.

Las hospitalizaciones siguen disminuyendo, aunque no tan rápido como hace unas semanas. El modelo sugirió que podría deberse al pequeño aumento posterior a las vacaciones en los casos o a la decisión de aflojar algunas restricciones a principios de enero.

La epidemióloga estatal, la Dra. Rachel Herlihy, dijo que los residentes de Colorado deben planificar para mantener su nivel actual de precauciones al menos hasta el 1 de junio. Si las personas pueden hacer que disminuyan los casos y las hospitalizaciones, las probabilidades de un ciclo negativo de la nueva variante son mucho menores, puntualizó.

“Un factor que tenemos a nuestro favor ahora es que tenemos una trayectoria descendente”, dijo.

El gobernador Jared Polis se hizo eco del mensaje de que los residentes de Colorado deben seguir usando máscaras y evitando las reuniones, pero también dijo que el estado podría cambiar su indicador de COVID-19 codificado por colores ya que los «más vulnerables» están protegidos mediante la vacunación. Todos menos cinco condados están en Nivel Naranja, lo que limita los restaurantes y gimnasios al 25% de su capacidad.

«Podríamos perder cientos o miles de habitantes de Colorado», dijo durante una conferencia de prensa el martes. «Cuántos, exactamente, está en tus manos».

Latest models indicate COVID-19 infections are decreasing, but estimates still say 1 in 115 Coloradans are currently infectious.

Press release: https://t.co/V0K1R7eiWr

Full report: https://t.co/thQFT3QTvm#Covid19Colorado

— Colorado Department of Public Health & Environment (@CDPHE) January 27, 2021