Tornado deja daños en aeropuerto de Tallahassee, cerrando temporalmente

(NOTICIAS YA).- El aeropuerto de Tallahassee, capital del estado de Florida tuvo que ser cerrado debido al paso de un tornado que dejó daños en una aeronave y en un hangar, mientras que algunas comunidades también se vieron afectadas.

A través de la red social Twitter, la Ciudad de Tallahassee publicó las imágenes de una avioneta que la fuerza del tornado volcó, así como los daños que sufrió un hangar en este aeropuerto.

The damage assessment is underway at @TLHAirport, which remains closed. pic.twitter.com/9q9wg3yfZo

— City of Tallahassee (@CityofTLH) January 27, 2021