Adolescente de McAllen pide ayuda para su mamá enferma de COVID-19

(NOTICIAS YA).- Un adolescente de McAllen ha visto por medio de Zoom a su madre hospitalizada gravemente enferma de COVID-19 y luchando por sobrevivir, mientras afuera él hace lo posible por ayudarla y lo está logrando.

Emilian Sosa, de 14 años, disfruta de tocar el violín y a pesar de que su madre está intubada sigue tocando para ella por medio de Zoom, en espera de pronto tenerla en casa.

“Ahora mismo está intubada. El COVID-19 le hizo un gran daño a los pulmones de mi mamá, no se han podido recuperar desde entonces”, dijo Emilian Sosa a KVEO.

A pesar de su corta edad, el jovencito investigó y encontró un tratamiento que podría ayudar a su madre: Terapia de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO).

Es por eso que Emilian creó una cuenta de GoFundMe con una meta de 20 mil dólares, que afortunadamente lleva más de 47 mil dólares reunidos, para ayudar con los gastos médicos.

Y entre sus esfuerzos por ayudar a su madre, Erika Calderón, el adolescente escribió una sentida carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiendo ayuda para el tratamiento que podría salvarle la vida.

Aunque el tratamiento que encontró Emilian puede funcionar, debía encontrar un hospital adecuado y su madre no tiene seguro médico.

Afortunadamente, Abbott respondió a la carta de Sosa y confirmó por medio de Twitter que ofrecerán el equipo adecuado para brindarle el tratamiento a su madre.

I just spoke with Emilian Sosa about his mom.

We are helping his mom right now.

With the help of Nim Kidd, the Chief of the Texas Division of Emergency Management & Dr. Zerwas, the equipment his mother needs was located.

She should be in good medical care. @TDEM https://t.co/dzgRby52ms

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 27, 2021