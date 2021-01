Arrestan hombre de San Diego por participar en el motín del capitolio de los Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-Un hombre de San Diego ha sido arrestado por su presunta participación en el motín del 6 de enero y la violación del Capitolio de los Estados Unidos, el cual dejó como saldo cinco muertos y múltiples destrozos.

Jeffrey Alexander Smith, mejor conocido como Alex Smith, residente de Coronado, fue detenido el miércoles por la mañana por agentes de la oficina del FBI en San Diego y otras agencias policiales, según un comunicado del FBI el jueves por la mañana. Está previsto que comparezca ante el juez federal, Bernard Skomal, el jueves a las 2 p.m.

Jeffrey Alexander Smith, who was arrested in Coronado by the FBI yesterday in connection with Capitol riot, is scheduled to make his first appearance at 2 p.m. today before U.S. Magistrate Judge Bernard Skomal. @FBISanDiego

— US Attorney CAS (@SDCAnews) January 28, 2021