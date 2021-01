Detectan dos casos de cepa británica COVID-19 en el condado Orange

(NOTICIAS YA).- Este jueves, autoridades de salud del condado de Orange informaron sobre dos casos de la nueva variante del COVID-19 proveniente del Reino Unido detectados en esta entidad.

El Dr. Raúl Pino, Director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange, indicó que los dos pacientes detectados con esta nueva cepa del COVID-19 no son residentes de esa jurisdicción.

Uno de ellos es del condado de Seminole y otro del condado de Broward, pero ambos fueron diagnosticados con esta nueva variante del COVID-19 a través de pruebas realizadas en el condado de Orange.

A pesar de que los pacientes no residan en este condado, no quiere decir que la nueva cepa proveniente del Reino Unido no esté activa en la comunidad de Orange, según el Dr. Raúl Pino.

Hasta el momento, no se ha determinado esta variante del COVID-19 en algún residente del condado de Orange, siendo una nueva cepa con mayor facilidad de propagación pero sin indicios de un aumento en riesgo de muerte.

Es importante resaltar que Florida ya cuenta con 92 casos de esta nueva variante británica del COVID-19, encabezando la lista a nivel nacional de estados con estos contagios, seguido de California.

Para este jueves, el condado de Orange superó los 100,000 contagios de coronavirus desde que inició la pandemia en marzo de 2020, por lo que las autoridades de salud de esta entidad exhortan a seguir las recomendaciones para prevenir esta mortal enfermedad respiratoria y a «no bajar la guardia aunque ya se cuente con una vacuna contra el COVID-19».

