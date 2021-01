Hispana necesita su ayuda para poder escuchar

(NOTICIAS YA).-Luego de perder su permiso de trabajo, una joven beneficiaria del Programa de Acción Diferida «DACA», con discapacidad auditiva, pide ayuda para comprar un dispositivo que le permita escuchar y comunicarse con sus hijos de dos y cuatro años.

Ilsse Valenzuela, una joven de 28 años de edad, nació en México, sin ningún problema de salud, pero una infección

Y por sus escasos recursos económicos

‘En México no pudimos hacer nada, fue cuando nos vinimos a Colorado y fue cuando la puse en tratamiento’

A sus siete años ‘me dijeron que iba a perder todo el oído’, recuerda María.

Fue cuando le realizaron su primera cirugía y le pusieron el primer dispositivo para ayudarle a escuchar, pero

‘Como ya es adulta, pues ya su aparato no sirve y tendrá que reemplazarlo’

En esta casa vive Ilse con su mama y sus dos hijos, de cuatro y dos años, un lugar en donde sus niños piden a gritos que su mama los escuche

‘Más difícil por los niños, que no me escuchan bien’

‘Porque le gritan y le gritan mami, mami y ella no les hace caso y los niños lloran’

La comunicación con su mamá tampoco es fácil

‘Es demasiado frustrante para ella más que nada, me dice no te entiendo, como ella no oye, piensa que nosotros tampoco’