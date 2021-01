Llega tercera tormenta con lluvia y nevadas a San Diego

(NOTICIAS YA).-Un tercer y último sistema de tormentas se espera que traiga fuertes lluvias e incluso nevadas a las montañas del condado de San Diego para esta noche, informaron meteorólogos.

El sistema de baja presión que se mueve desde el este traerá fuertes lluvias hasta el viernes por la mañana y posiblemente hasta el viernes por la tarde, principalmente en los valles y las montañas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Alright folks, you all ready for this rain and snow? 🌧️❄️

Here's one last updated forecast rain and snow map for you before the event begins later this evening.

Rain will be heaviest overnight tonight through early Friday morning. #cawx pic.twitter.com/LMxnefUbvf

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) January 28, 2021