Polémica entre docentes del estado por declaración del gobernador Jared Polis

(NOTICIAS YA).-

Fue lo que dijo el Gobernador Jared Polis en un medio de televisión nacional, y que estalló polémica en los docentes del estado.

‘Oí eso y me quedé un poquito preocupada, y dije, ay a lo mejor fui yo la que no entendí bien’, dice María Volker, profesora de español y estudios sociales del Distrito Escolar del Condado de Douglas, ya que hasta el momento no le han hecho ni una sola prueba, algo que también confirmamos con una maestra del condado Jefferson, quien nos dijo lo mismo extra micrófonos.