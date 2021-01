Un perro policía de San Diego se recupera tras ser apuñalado por sospechoso

(NOTICIAS YA).- Un perro policía de San Diego llamado «Titán» se recupera tras ser operado y recibir más de 100 puntadas para reparar las heridas que se originaron cuando fue apuñalado en el costado por un hombre sospechoso acusado de allanamiento de morada en un negocio.

Los agentes que acudieron al negocio de Barnett Avenue, cerca de Midway Drive, alrededor de las 11:30 horas, encontraron a un hombre de 35 años. La policía dijo que trataron de hablar con el hombre, pero se negó a darles ninguna información e intentaba alcanzar una bolsa.

These photos are tough to look at, but don’t worry he is in good hands! Our beloved K9s are truly our partners. Recently, two officers responded to a radio call of a man trespassing at a local business. pic.twitter.com/ymYOXJo4UL

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) January 27, 2021