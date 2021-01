$100,000 para quien lleve al responsable de las bombas caseras en Capitolio

(NOTICIAS YA).- El vandalismo e invasión ocurrida el pasado seis de enero en el Capitolio de Washington D.C. continúan siendo seriamente investigados por las autoridades, momentos en que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) incrementó la recompensa por identificar y llevar a juicio al responsable de llevar dos bombas caseras a D.C.

Tras una investigació se dio a conocer que el sospechoso llevaba zapatillas Nike Air Max Speed ​​Turf en amarillo, negro y gris.

Nuevas imágenes se han dado a conocer, estas fueron captadas un día antes del vandalismo en el corazón político de Estados Unidos.

NEW: #FBIWFO releases additional info & images about pipe bombs placed in DC btwn the hours of 7:30 – 8:30 p.m. on Jan. 5. The @FBI & @ATFWashington reward now totals $100K. If you have info call 1800CALLFBI or submit online at https://t.co/t8G7LNMG8U . https://t.co/946jU0EEih pic.twitter.com/PRThowCyf4

Hasta el momento, de los identificados por el FBI que se vieron involucrados en la invasión, 400 sospechosos han sido investigados, de ellos 138 están detenidos.

Steven D’Antuono, subdirector del FBI, dijo mediante una rueda de prensa que «los componentes de los dispositivos los convertían en amenazas viables hasta que las autoridades los descubrieron y desarmaron, hallar al sospechoso es una máxima prioridad».

¿CUÁNTOS AÑOS PODRÍA TENER EL SOSPECHOSO?

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS EL 6 DE ENERO

Un comunicado de prensa oficial señaló que: La Policía del Capitolio de EE. UU. Y agentes del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos fueron llamados a la oficina del Comité Nacional Republicano alrededor de las 12:45 p.m. el 6 de enero.

Aproximadamente 30 minutos después, mientras los agentes y técnicos de bombas aún estaban investigando en el área del Capitolio, llegó otra llamada para un segundo artefacto explosivo similar encontrado en la sede del Comité Nacional Demócrata cercano.

Los dos artefactos explosivos eran muy similares, y ambos medían aproximadamente un pie de largo con tapas en los extremos y cables que parecían estar conectados a un temporizador.

La lista de más buscados continúa incrementando a medida pasan los días…

We are continually updating our posters with new photos! Use the link below to see photos of individuals we are asking the public's help to identify. Thank you for your continued help & support! https://t.co/xFiueYLdWq pic.twitter.com/09eWCOXUUK

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 27, 2021